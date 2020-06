Gia oz è la halla da hockey Gurlaina a Scuol reservada fin l'ultim di – causa il coronavirus vulan tuts restar en Svizra per far lur trenaments.

Gurlaina è popular per ils hockeyans

Champs da hockey per uffants

Da primavaira era tut anc in zichel intschert, ils clubs e las organisaziuns da trenament da hockey sin il glatsch avevan mess lur plans per vegnir a Scuol a trenar, proverbial «sin il glatsch».

Ma uss suenter differents schluccaments è la halla da hockey pronta per beneventar tuts. Tenor il manader dals implants da sport Mario Duschen avess ins pudì dar a fit la halla duas giadas.

Mesiras da segirezza durant il trenament

Mintga emna vegnan radund 80 enfin 100 uffants da tut la Svizra a trenar. Per quel scopo ha la halla da Gurlaina avert tut las gardarobas – quai per segirar la distanza minimala tranter mintga persuna. Ma era sin il glatsch datti la pussaivladad da reparter quel en differentas parts e far gruppas.

Mario Duschen e ses team han dà tut per pussibilitar ils trenaments bramads. La responsabladad han dentant a la fin ils schefs e manaders dals singuls clubs ed organisaziuns.