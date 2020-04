Era las partiziuns da tgira a Scuol e Zernez vulan manar ensemen ils abitants cun lur parents ed amis. A partir dals sis da matg datti quella pussaivladad. Ina boxa cun duas portas, dadens trapartida cun in vaider acrilic – simpel ma effectiv.

Ina relaziun sin distanza dastg'ins far in tschert temp – ma qua vul ins realisar ina relaziun vischina – quai è qualitad da vita.

Actualmain datti la pussaivladad da s’inscuntrar sin la plazza davant porta. In corridor da dus meters, realisà cun ina saiv da fier, procura per la distanza prescritta. Ma questa varianta n'è betg ideala, tenor il directur Roland Weber.

L' avantatg da la boxa

Be discurs banals davant porta, per exempel: co vai, tge has fatg oz ed uschia enavant. La boxa duess manar natiers discreziun. Els basegnan discurs persunals, discurs senza ch'il vischin vegn ad udir lur quitads e giavischs persunals.

Ma era per il directur Roland Weber duess questa varianta esser ina schliaziun intermediara – la gronda finamira è da pudair avrir bainbaud puspè las portas e laschar entrar ils parents tar ils abitants da la chasa d’attempads.

Ils 23 d'avrigl aveva la regenza grischuna fatg a savair che visitas per persunas en chasas d'attempads e da vegls duain puspè daventar pussaivlas. Dapi ils 27 d'avrigl pon ins far visitas, dentant be sut cundiziuns fitg strictas.