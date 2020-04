Persunas veglias èn periclitadas spezialmain entras il coronavirus. Visitas persunalas da parents en chasas da vegls èn perquai il mument betg lubidas. Per evitar scenas tristas, datti en divers lieus da la Svizra boxas da visita. Ina da quellas è a Lai en il center da vegls e tgira Parc a Lai.

La boxa da visita è in simpel container da plazzal, che vegn normalmain duvrà per cursas da skis. Il container è plazzà vi dal mir da la chasa da vegls, gist vi dad ina fanestra. Uschia pon ils cussadents da la chasa da tgira star endadens, vesan lur amis e confamigliars tras la fanestra da la chasa da vegls e la fanestra dal container. Communitgà vegn cun in telefon cun autpledader.

Ina purschida che vegn stimada

A Lai è la boxa vegnida installada il venderdi Pasca, e las reacziuns enfin oz sajan senza excepziun positivas, ha ditg Markus Pieren, il manader da la chasa da vegls tgira Parc a Lai. En media visitian duas fin trais persunas a di la boxa da visita, durant las fins d’emna saja quella en general occupada durant l’entir di tranter las diesch e las tschintg. La boxa duai restar davant chasa da tgira almain enfin ils otg da zercladur, ha ditg Markus Pieren.

Ils 23 d'avrigl aveva la regenza grischuna fatg a savair che visitas per persunas en chasas d'attempads e da vegls duain puspè daventar pussaivlas. Dapi ils 27 d'avrigl pon ins far visitas, dentant be sut cundiziuns fitg strictas.