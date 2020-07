La Clinica Gut ch’è actualmain anc a San Murezzan tschertga dapi varga 20 onns in nov dachasa. Per ina scada il contract al lieu actual l’onn 2023 e per l’autra vul ins adattar las installaziuns als standards dad oz.

Project Serletta Sid

Avant 5 onns ha la Clinica Gut preschentà in project per ina nova Clinica cun in hotel da sanadad en il territori Serletta ch'è tranter ils dus hotels da luxus Kulm e Palace. L’october 2015 è quel project vegnì acceptà da la populaziun da San Murezzan. Oravant tut ils dus hotels èn gronds adversaris dal project Serletta Sid ed han inoltrà adina puspè recurs. Suenter che la regenza grischuna ed er il tribunal administrativ dal Grischun han refusà tut ils recurs è pendent anc in dapi il favrer da quest onn tar il Tribunal federal.

Chattà soluziun alternativa?

La Clinica Gut ha uss forsa chattà in’alternativa. Numnadamain infurmeschan ils responsabels oz suentermezdi a reguard l’avegnir da la Clinica Gut en Engiadin’Ota. En discussiun eran sper il territori San Murezzan Bagn er lieus ordaifer da San Murezzan sco Silvaplana e Samedan.

