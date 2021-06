Politichers e politicras dal Grischun e dal Tirol èn s'inscuntrads per discutar sur da la realisaziun d’in project inizià avant 100 onns.

Adina puspè è la regenza grischuna vegnida crititgada areguard las tractativas per ina realisaziun d'ina colliaziun da l’Engiadina cun il Vnuost u cun il Tirol dal Sid. Durant il discurs da podium dal glindesdi saira a Scuol ha perquai il president da la regenza grischuna, Mario Cavigelli chattà clers pleds:

Nus essan quels ch'avain prendì l’iniziativa ed avain dà schlantsch al project. Uss è creschì er l’interess davart dal Tirol dal Nord e dal Sid.

Il chantun Grischun ha elavurà in rapport per analisar las differentas variantas per colliar l’Engiadina cun il Tirol dal Sid e dal Nord. Ma ils partenaris da l’Austria e l’Italia han quella giada anc mussà pauc interess.

Uss è la situaziun politica sa midada en las regenzas dal Tirol dal Sid ed era dal Nord. Sin iniziativa da la regenza grischuna è uss vegnida installada ina gruppa da lavur cun partenaris da tut ils trais pajais. Quels duain sa fatschentar a fund cun ina colliaziun tranter l’Engiadina, l’Austria e l'Italia.

Betg avant l’onn 2040

Ord vista da la Svizra sto uss il Grischun inoltrar las ideas tar la Confederaziun – quai en il decurs dals proxims dus fin trais onns. Lura vegnan quellas elavuradas, controlladas ed analisadas. Suenter sto il parlament federal decider sur dal project. Sche tut va bain vegn quai ad esser fatg enturn l’onn 2028/29.

Suenter quella decisiun saja avant maun la basa legala per cumenzar a planisar. Tenor il president da la regenza grischuna, Mario Cavigelli, n’è quai betg il cas avant il 2040.