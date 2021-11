1 / 8 Legenda: Pieder Alig surdat als emprendists la lavur. Els han suenter 7 uras temp per producir la mobiglia. RTR, Linus Livers 2 / 8 Legenda: Pieder Alig (en nair) observa ils emprendists durant lur lavur. RTR, Linus Livers 3 / 8 Legenda: Flavio Caviezel a la lavur a Glion. RTR, Linus Livers 4 / 8 Legenda: Sabrina Härli lavura a Samedan. RTR, Georg Luzzi 5 / 8 Legenda: Arno Fliri da la Val Müstair. RTR, Georg Luzzi 6 / 8 Legenda: Curdin Demont da Trun. RTR, Linus Livers 7 / 8 Legenda: Flavio Caviezel da Vrin. RTR, Linus Livers 8 / 8 Legenda: Pieder Alig, il manader da curs da l'associaziun da scrinaris. RTR, Linus Livers

La concurrenza è immensa, la via è lunga. Tschintg etappas ston ils scrinaris e las scrinarias absolver per cuntanscher la finamira da las concurrenzas internaziunalas. Tut cumenza cun ina preselecziun nua che tuttas e tuts dastgan sa participar. I suonda ina concurrenza surregiunala, lura ina naziunala. Mo dus u duas da la Svizra dastgan finalmain sa participar als World Skills 2024 a Lyon en Frantscha.

Actualmain han lieu las preselecziuns. En il Grischun han quellas lieu a Samedan ed a Glion. La finamira è da fabritgar ina mobiglia per deponer sin maisa e leger in cudesch. Set uras han els temp per far tut la lavur e finalmain valitescha lura in expert la lavur.

Ina buna experientscha era en vista als examens

Per las emprendistas ed emprendists è questa occurrenza gist ina buna schanza per emprender a lavurar sin temp, per sentir il squitsch e per valitar persunalmain quant temp ch'ins dovra per leger ils plans, per sa preparar, tagliar e realisar finalmain la mobiglia tenor in plan.