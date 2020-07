Sco quai ch’il president communal da Zuoz ha declerà a RTR, saja in participant dal program da stad «Gian Plaiv» vegnì testà positiv sin il coronavirus. Quel test aveva l’uffant laschà far per pudair sa participar ad in auter champ da stad per uffants, nua ch’i vala in obligatori d’in attest.

Ils 15 uffants pertutgads, ch'èn per gronda part indigens, hajan uss da restar durant diesch dis en quarantina, lur famiglias dentant betg. Quai causa ch'els n'hajan betg gì contact direct cun l'infectà, uschia la media chantunala, Marina Jamnicki. Ils confamigliars da l’uffant testà positiv, hajan però er da restar en quarantina. Ultra da quai èn pertutgadas las duas manadras dal program da stad. Ellas hajan entant gia fatg il test, han entant però er da restar a chasa per diesch dis.

Per la spierta turistica per uffants, pudess quai avair consequenzas fatalas.

En ina proxima sesida vul il stab da crisa da la vischnanca da Zuoz decider, sch’il program da stad «Gian Plaiv» cuntinuescha insumma u vegn stritgà cumplettamain. Surtut en vista al cumenzament da l’onn da scola hajan els uss da far tut per impedir ch’i dettia ulteriurs cas positivs. Intensiv saja perquai er il contact cun la direcziun da las scolas en la regiun La Plaiv (S-chanf, Zuoz, Madulain, La Punt Chamues-ch).

La lavur da retschertga cumenza

Per eruir, nua che l’uffant è s’infectà cun il virus, vegnian uss contactads tut las persunas involvidas. Ina lezia che la gruppa da tracing chantunala vegn a surpigliar.