Per pestgar dovri quai dapi l'onn 2009 in curs obligatori. Er sch'i tanschess mo in di da teoria per survegnir la patenta, porscha la societad da pestga da l’Engiadina Bassa in di supplementar a las pestgadras e pestgaders futurs. Quai culla finamira da promover oravant tut l’etica da pestga.

Pestgar per l’eveniment e betg per il butin

En paucs dis stat la pestga puspè davant porta. Mintgina e mintgin che vul retrair l’emprima giada ina patenta da pestga grischuna ha d’absolver in examen. Quella regla vala dapi l’onn 2009 e saja impurtanta per il svilup da la pestga, di Adrian Taisch, il president da la societad da pestga da l’Engiadina Bassa.

En general van las cifras da peschs enavos. Perquai èsi impurtant d’adattar constantamain las prescripziuns.

Ils curs obligatorics sajan numnadamain in fitg grond agid per mussar via sin la situaziun actuala en las auas Grischunas. Perquai nizzegia la societad gist la chaschun ed organisescha in curs da dus dis enstagl da mo in pèr uras. Quai cun in di da teoria ed in di supplementar da pratica. Mo uschia sajan las pestgadras ed ils pestgaders futurs era propi pronts per l'emprim di da pestga.

Sensibilisar novas pestgadras e pestgaders

In punct central da sensibilisar novas pestgadras e pestgaders saja il respect invers l’ambient. Er l’etica saja numnadamain sa midada cumplettamain. Uschia provia Adrian Taisch er da far chapir las participantas e participants ch’i na va betg per la quantitad da peschs ch’ins pestga. Be uschia haja la pestga er en futur, è l’um da Scuol persvas.