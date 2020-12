Ils da Samedan han, tranter auter, dà glisch verda per in credit dad 1,5 milliuns francs per bajegiar enavos l’Ara Sax.

Approvads èn er in credit da 620’000 francs per adattar il sutpassadi da la via tar il Shell – sco era in credit da var 520’000 francs per il campiunadi mundial da Freestyle il 2025.

Plinavant ha la radunanza era approvà il budget per l’onn che vegn e fixà il pe da taglia sin 95% da l’imposta chantunala simpla.