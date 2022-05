Las vischnancas da la regiun Malögia vulan era en il futur collavurar cun la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan SA (ESTM SA). Quai han ils acziunaris da la ESTM SA decis oz unanimamain a la radunanza generala. Las incumbensas da la destinaziun duain vegnir organisadas da nov per in model communabel 2024. Sin quai eran ils acziunaris sa cunvegnids gia avant la radunanza. Il cussegl d'administraziun elavurescha uss quest model per ina radunanza extraordinaria l'atun 2022.

L'idea da quest model saja ina maschaida da servetschs, ch'èn u incarica da basa u pon vegnir retratgs supplementarmain da las singulas vischnancas. Uschia veglian ins satisfar meglier ils basegns da San Murezzan, ma era a las purschidas individualas da tschellas vischnancas. Per pussibilitar il manaschi era 2023 han ils acziunaris concedì sustegn finanzial en la medema rama sco fin uss.

L'onn 2021

L'onn passà saja stà pretensius, scriva l'ESTM SA en ina communicaziun. Per l'ina pervi da corona, per l'autra, perquai ch'i n'era betg cler en tge direcziun ch'i va en il futur. Tuttina ha la destinaziun fatg in gudogn da 48'000 francs. La svieuta da la destinaziun, ensemen cun las plattafurmas da cudischar online, STC (Switzerland Travel Center) ed E-domizil ha muntà a 19,9 milliuns francs.

Cumpareglià cun l'emprim onn da la pandemia, 2020, hai dà l'onn passà in augment da 2,1% tar las pernottaziuns, quai è dentant anc adina in minus da 22,1% cumpareglià cun 2019, avant la pandemia.