La fin da november elegian ils Samedrins lur nova presidenta u lur nov president communal. A disposiziun sa mettan la socialdemocrata Franziska Preisig ed il liberaldemocrat Gian Peter Niggli.

Franziska Preisig

La dunna da 47 onns è giurista, docenta a la scola spezialisada superiura da turissem a Samedan, mamma da quatter uffants e dapi il 2018 deputada en il Cussegl grond. In tema central che la dunna da la PS pigliass immediat per mauns sco presidenta communala da la vischnanca da Samedan saja il center dal vitg. Ella s’engaschass numnadamain ch’i dettia puspè dapli vita en il center da Samedan.

Gian Peter Niggli

Il Samedrin da la PLD ha 61 onns, è pur ed allevatur da vatgas Angus e dapi il 2010 deputà en il Cussegl grond. La decisiun da candidar per il presidi da Samedan haja el tratg suenter divers discurs e discussiuns. Per el saja impurtant da savair ch’ins haja ina buna suprastanza davostiers. Sco president communal s’engaschass Gian Peter Niggli per sbassar la taglia per che la vischnanca daventass pli attractiva.

Tgi che surprenda il post da Jon Fadri Huder, decidan ils Samedrins ils 29 da november.