Franziska Preisig è l’emprima candidata che prenda plaz sin il carussel da candidats per il presidi da Samedan. Quel è vacant suenter che Jon Fadri Huder aveva communitgà ch’el na stettia betg pli a disposiziun per in’ulteriura perioda d’uffizi.

Ch’i saja ura per ina dunna al timun da la vischnanca da Samedan, scriva la partida PS Engiadin’Ota / Bregaglia en sia communicaziun. Per il presidi da Samedan cun in pensum da 50% saja Franziska Preisig predestinada. Sco mamma da quatter uffants saja la giurista er directamain al puls da tematicas actualas sco educaziun, famiglia e scola.

Dapi il 2018 è Franziska Preisig er deputada per la Regiun Malögia en il Cussegl grond a Cuira. Ultra da quai maina la dunna da 47 onns er la «Engadin Arena», in project regiunal che duai promover il sport da massa.

L’emprim scrutini per il presidi da Samedan ha lieu ils 29 da november 2020.