1 / 2 Legenda: Occurrenza en la chasa da tgira Puntota a Scuol RTR, Georg Luzzi 2 / 2 Legenda: Placats preschentan las differentas professiuns. RTR, Georg Luzzi

Cun flyers, placats, broschuras, in film e dapli ha il Center da sanadad a Scuol organisà in'occurrenza en la chasa d’attempads Puntota a Scuol. Ma l’interess è stà pitschen, conferma la responsabla per la scolaziun da tgira Sonja Schmidt. Be tschintg persunas han chattà la via.

Nus tschertgain glieud cun il cor al dretg lieu e cun plaschair da lavurar cun persunas.

Igl è previs da lantschar ulteriuras mesiras per tschertgar glieud giuvna, ma era persunas pli veglias ch'han l'intenziun da midar lur professiun ed entrar en il mund da la tgira.

audio Pauc interess en center da sanadad a Scuol 03:01 min, aus Actualitad vom 06.04.2022. abspielen. Laufzeit 3 minutas 1 Sekunde.

Martina Werner ha fatg il pass

Oriundamain ha Martina Werner lavurà en la sparta d'hotellaria - bainspert ha ella dentant decis da far in midament. Oz è la dunna d'Ardez tgirunza diplomada e lavura en l'ospital a Scuol. Savend che mintga mastergn ha ses avantatgs e dischavantatgs – ella n'è mai s’enriclada d’avair fatg quest pass.