Il giuven da Scuol raquinta daco ch’el è sa decidì da far l’emprendissadi sco bierer e tge che fascinescha el vid la biera.

Reto Truog: «Jau leva schon adina far in emprendissadi spezial»

Reto Truog po strusch spetgar enfin ch’el dastga cumenzar cun l’emprendissadi sco bierer quest atun a Cuira. Il giuven da bainbaud 17 onns s’interessescha numnadamain per la scienza natirala, cunzunt per la chemia, dentant era en general per biera.

Lavurar cun insatge che milliuns da persunas consumeschan mintga di è insatge spezial.

La biera collia las persunas ed ha per il giuven Engiadinais era ina muntada da libertad, per exempel sch’ins dastga cumprar cun 16 onns l’emprima atgna biera.

Las reacziuns

Entant che ses geniturs eran simplamain leds ch'el ha in emprendissadi, ha el survegnì dad auters ina u l'autra tucca per ses emprendissadi spezial.

Mes collegs schevan l’entschatta schon: Lura pos purtar biera gratuita a mai. Ma quellas reacziuns eran da spitgar.

L’emprendissadi

L’emprendissadi cun il num uffizial «tecnologa u tecnolog da victualias cun la profundaziun biera» va trais onns. Las emprendistas ed ils emprendists han mintgamai plirs blocs da scola da mintgamai trais emnas a Turitg.

En l’emprendissadi emprendan ellas ed els il process da far biera, davent la cultivaziun da la materia prima sco malt, virtit e levon enfin derscher la biera en il magiel dal giast.

Impressiuns da la biereria «Calanda»