audio Engiadina Mountains SA: Spetgas dal futur 03:27 min, ord Actualitad dals 12.04.2023.

Marcel Bührer era enfin uss vicepresident da la Engadin Mountains SA e dapi il 2016 en il cussegl administrativ da las pendicularas. L’um da 63 onns è vegnì elegì da la radunanza generala a Schlarigna sco successur da Luis A. Wieser che è disgrazià il december 2022.

Cumplettà il gremi

Ultra da quai ha la radunanza approvà la proposta da la suprastanza ed elegì Luis Fadri Wieser sco nov commember en il cussegl administrativ. Quai per il temp d’uffizi restant fin la fin d’avrigl dal 2025.

Remplazzar funiculara Signal

Anc adina pendenta è la sentenzia dal Tribunal Federal a reguard il recurs encunter la nova funiculara da Signal che las pendicularas han planisà dapi plirs onns a San Murezzan. Sco ch’il president nov elegì ha accentuà a la radunanza generala avess ins spetgà ina resposta la fin da mars.

Pli vinavant èn las pendicularas cun il segund grond project. Suenter il Gea dal suveran da San Murezzan, pon las lavurs per in segund lai d’accumulaziun en la regiun da skis cumenzar la primavaira 2024.

Mancanza da persunal ed abitaziuns

Er las Pendicularas Engiadina Mountains SA sajan confruntadas cun la mancanza da persunal. La lavur stagiunala engrevgeschia la tschertga, uschè Marcel Bührer. Ultra da quai saja er il manco da lieu per abitar in aspect negativ. Perquai vegnia realisà sin il areal da Signal en l’hostel Pitsch studios per collavuraturas e collavuraturs. Quellas abitaziuns remplazzian per part er spazi d’abitar che è crudà davent tras la vendita da la Chesa Diavolezza a Puntraschigna.