Las cursas sajan gartegiadas, ils var 540 participants e participantas sajan cuntentas, ha ditg Reto Franziscus envers RTR. Plinavant saja l'aura stada buna per ils curridurs. Cun quai ch'il sulegl n’ardeva betg, saja stà pli agreabel per las curriduras ed ils curridurs.

Igl haja dentant schon dà intgins «problemins», sco quai che Reto Franziscus als numna. Uschia na sajan intginas tastgas betg stadas al dretg lieu. Problems gronds n'hai dentant betg dà. Uss giajan ils organisaturs vi d'analisar ils dis da cursa per pudair adattar ils detagls per las proximas ediziuns.

Engadin Ultra Trail Sur 102 kilometers da Samedan a Zuoz ed enavos 23.06.2021 Cun audio

Emprima ediziun era vegnida spustada per in onn

Pronts per manar tras l’emprim Engadin Ultra Trail fissan ils organisaturs stads gia l’onn passà. Pervia da corona han ins lura però stuì spustar l’eveniment per in onn.