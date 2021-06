L’Uffizi da chatscha e pestga ha lantschà in studi davart il cumportament da la litschala.

In dals hotspots da la litschala da pestgadras e pestgaders en Grischun è stà sur onns l’En tranter Schlarigna e Samedan. Avant trais onns ha l’Uffizi da chatscha e pestga però constatà ch’ins ha pestgà bunamain 70% pli paucas litschalas en Engiadin’Ota.

Maletg 1 / 4 Legenda: Divers onns è l'En tranter Schlarigna e Samedan stà in hotspot da litschalas RTR, Selina Planta Maletg 2 / 4 Legenda: Avant trais onns ha l'uffizi da chatscha e pestga constatà in regress da la litschala en Engiadin'Ota RTR, Selina Planta Maletg 3 / 4 Legenda: In studi duai sclerir ils motivs per il regress da la litschala tranter Schlarigna e Samedan. RTR, Selina Planta Maletg 4 / 4 Legenda: Linard Jäger, il survegliader da pestga Engiadin'Ota RTR, Selina Planta

Studi duai sclerir motivs

Perquai han ins lantschà in studi che duai sclerir d’ina vart ils motivs dal regress, da l’autra vart vul ins chattar or, sch’il pesch ha simplamain chattà novs lieus per viver, declera Linard Jäger, il survegliader da pestga en Engiadin’Ota.

Nus vain marcà divers peschs cun chips. Uschia pudain nus observar, nua che las litschalas van a fregar e nua ch'ellas han lur lieu da vita durant la frega ed er durant l’enviern.

Novs lieus da vita

Fin uss hajan ins constatà che la litschala haja chattà novs lieus per viver. Quai haja da far cun la renatiralisaziun da l’En tranter Schlarigna e Zuoz. Tenor Linard Jäger datti dentant pli paucas litschalas. Actualmain saja la populaziun en Engiadin’Ota però anc gronda avunda per sa mantegnair suletta.