Da princip èn tuts persvads ch’i dovra er en Engiadin’Ota implants solars. Sch’i va per las grondezzas ed ils lieus adattads, sa separan las opiniuns però. Entant ch’in’ovra solara sur S-chanf è gia vegnida sbittada, sclerescha la vischnanca da Puntraschigna ils detagls davart in’ovra sin il pass dal Bernina ed a Samedan datti in project concret sin la planira sper la plazza aviatica. Che las vischnancas planiseschan independentamain, vesa la gruppa d’interess «pro ovras solaras adattadas» sco problematic. Tenor Franziska Preisig avess la regiun da surpigliar la coordinaziun per talas ovras. Be uschia pudess ins evaluar ils lieus ils pli adattads.

«Process è cler»

Tenor il president da la regiun Malögia, Christian Brantschen, na possia la regiun per il mument betg intervegnir. Numnadamain saja il process davart il permiss via vischnanca e chantun definì cleramain tras las leschas superiuras. Plinavant è il president da la regiun Malögia persvas, che las vischnancas sappian il meglier sche e nua ch’i dettia lieus adattads per in implant solar.