Il proxim chapitel da la destinaziun turistica, cumenza in pau auter che pensà.

I n’è betg uschia che l’elecziun dal nov cussegl administrativ ha manà la quietezza giavischada, almain per entant betg.

La radunanza ha elegì 6 novs commembers en il gremi. In gremi che sa constituescha sez. Che l'emprim inscunter da quel giess gia en tut in’autra direcziun – numnadamain be pli cun in cussegl administrativ da trais – cun quai n’avess pli probabel nagin fatg quint.

La raschun per quella decisiun – che para d’avair chaschunà davos las culissas dapli discussiuns che quai che vegn communitgà uffizialmain – numnadamain da lavurar si tut il passà en trais – pli effizient e svelt, quai fa senn. Be uschia vegni insumma ad esser pussibel da metter la basa per la stabilitad d’ina organisaziun per il mument detg falombra.

Da metter en dumonda è però quant professiunal che la gruppa da lavur ord il ravugl dals presidents communals, ha preparà ils ultims mais la basa per pudair eleger in nov cussegl administrativ. Uss cumenza numnadamain tut puspè da l'entschatta.

La destinaziun ha segir pers fin oz ina pluna temp, temp per eleger per exempel finalmain in nov CEO ed er per eliminar il donn dad image che la destinaziun ha subì ils ultims mais.

Sche la strategia è propi stada la dretga, e maina finalmain er ad ina fin, quai sto uss cumprovar il nov cussegl administrativ da la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan.