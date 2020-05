A la radunanza generala dad oz duai vegnir elegì in nov cussegl administrativ che porta quietezza en la destinaziun.

Metter la basa per l'avegnir

L'ultim mez onn da la destinaziun turistica Engiadina San Murezzan SA è stà accumpagnà da blers virivaris. Al cumenzament steva la relaschada dal CEO Gerhard Walter. Finì ha tut cun in cas giuridic ed il cussegl administrativ ch'è sa retratg en globo.

A la radunanza generala dad oz venderdi ch'ha lieu mo grazia ad in permiss spezial duai vegnir mess la basa per l'avegnir. Numnadamain cun eleger in nov cussegl administrativ.

Bleras aspectativas ch'èn dentant sumegliantas

Las aspectativas envers il nov cussegl administrativ èn uschia per la hoteliera Ladina Jann, il president dal cussegl administrativ da las pendicularas da l'Engiadin'Ota (Engadin St. Moritz Mountains) Luis Wieser sco era per Martin Aebli, president communal da Puntraschigna e president da la conferenza da presidents da la Regiun Malögia cleras: il focus duai ir enavos sin la lavur e davent da las persunas e las emoziuns.

Legenda: Martin Aebli RTR, Dario Müller

Mes giavisch fiss ch'ins s'occupa uss puspè da la chaussa dal turissem e betg pli da las emoziuns.

Legenda: Luis Wieser RTR, Dario Müller

Tenor mai ston ins integrar las pendicularas e l'hotellaria en dumondas strategicas, tut tenor cun integrar els en l'acziunariat.

Legenda: Ladina Jann RTR, Dario Müller

Jau sper che la situaziun sa quietescha puspè, gist uss cun il coronavirus fiss quai tant pli impurtant.

Per l'elecziun dal nov cussegl administrativ èn quatter nums enconuschents. Las pendicularas proponan a Marcel Bührer, l'uniun da commerzi a Kurt Bobst, las vischnancas a Felix Ehrat e l'hotellaria a Claudio Dietrich. Dietrich è il sulet che fa part dal cussegl administrativ actual. Vegnir elegidas duain 3 fin 5 persunas.

Tge è tut capità?