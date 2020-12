Sco en blers lieus è er vegnida stritgada la fiera da Nadal en la vischnanca da San Murezzan. Il responsabel per la lavur per giuvenils ha però chattà in’alternativa.

Products da Nadal sin furniziun

David Zimmermann, il manader da la lavur per giuvenils da las vischnancas da Segl, Silvaplauna, San Murezzan, Puntraschigna, Schlarigna e Bever, ha lantschà il project d’ina fiera da Nadal sin furniziun. Scolaras e scolars da las singulas vischnancas elavuran e produceschan products che la glieud emposta online u cun in formular d'empustaziun. Purschì vegnan savuns, biscuits per chauns, stailas da palpiri e chartas da Nadal.

Tut funcziuna senza contact

Las scolaras ed ils scolars da las singulas vischnancas zambregian ed elavuran durant quests dis passa 70 empustaziuns. Ils 5 da december furneschan els alura quellas fin davant porta. Pajar pon ils clients las chaussas giavischadas via Twint ubain ch’els preparan ils raps en ina busta en lur chaschella.

Derasar atmosfera da Nadal

Tenor David Zimmermann duai tras quest project tuttina vegnir derasà l’atmosfera da Nadal. Impurtant saja er ch’ins possia offrir in’occupaziun durant il temp liber als giuvenils. Gist durant il temp da corona manca quai numnadamain fitg als uffants. La finamira da quest project saja da pussibilitar er quest onn in ritual per giuven e vegl che sveglia il plaschair da Nadal.

Far sez vin chaud

Seraina Camichel da Brail, la manadra da la cuschina da la societad Movimento declera co ins po far sez il vin chaud. Tge ingredienzas ch'i dovra dasper il vin, stailas da anis e ginaiver, pudais vus tadlar qua: