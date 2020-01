Ils organisaturs han in plan A ed in plan B: prioritad ha il Lai da San Murezzan – il Lai da Staz resta reserva.

Ils organisaturs fan cleramain quint da realisar il patinadi da sveltezza sin il Lai da San Murezzan. Ma era sin il Lai da Staz fan ins preparativas provisoricas, quai per il cas che l’aura e las temperaturas avessan da midar fermamain.

Maletg 1 / 5 Legenda: Giasts sin il glatsch dal Lai da San Murezzan. RTR, Georg Luzzi Maletg 2 / 5 Legenda: Las preparativas han cumenzà. RTR, Georg Luzzi Maletg 3 / 5 Legenda: Il glatsch dal Lai da San Murezzan. RTR, Georg Luzzi Maletg 4 / 5 Legenda: Fastizs sin il glatsch dal Lai da San Murezzan. RTR, Georg Luzzi Maletg 5 / 5 Legenda: La plazza provisorica sin il Lai da Staz. RTR, Georg Luzzi

Il glatsch crescha mintga di

Grazia a las temperaturas actualas crescha il glatsch mintga di per radund in centimeter, actualmain ha il glatsch sin il lai ina grossezza da radund 22 centimeters. Tenor Martin Berthod, il responsabel per ils gieus olimpics d’enviern a San Murezzan, prevesan ins d’agiunscher ina grossezza da 25 enfin 27 centimeters.

Gieus olimpics d’enviern dals giuvenils

Il 1928, il 1948 ed ussa il 2020 han lieu a San Murezzan ils gieus olimpics d’enviern dals giuvenils. Radund 250 sportistas e sportists sa participeschan a las disciplinas bob, scarsolar e skeleton e quest’onn per l'emprima giada era a la disciplina patinadi da sveltezza.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Gieus olimpics da giuvenils Lai da San Murezzan anc betg avunda schelà 31.12.2019 Cun Video

RTR actualitad 17:00