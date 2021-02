Cura che Jon Peer ha surpiglià l'incumbensa sco president dal cussegl d'administraziun è l'institut stà sur tut finanzialmain quasi avant in collaps. Sut Peer èsi lura gartegià d'augmentar il chapital d'aczias per 5 milliuns francs, grazia a las investiziuns da differentas firmas. Uschia ha Peer pudì surmuntar la situaziun finanziala fitg difficila. Uss ha Jon Peer dentant desditg questa incumbensa per motivs persunals. El daventa suenter manader da projects tar Von Graffenried a Berna.

Gerhard Pfister è entrà il medem mument sco Peer en il cussegl d'administraziun. El ha vulì spendrar l'institut per che quel na stoppia betg serrar pervi da las finanzas. Er ina finamira saja stada da gidar a furmar e realisar ina strategia per l'avegnir.

Ursula e Beat Sommer èn in pèr cun gronda experientscha per vegnir a novas studentas e students – la gronda sfida per l'institut. Ier è vegnì enconuschent che Beat Sommer cumenza sco nov rectur al Lyceum alpinum a Zuoz, quai vul dir a partir dal proxim onn da scola. Beat ed Ursula Sommer han gia manà ina giada il Lyceum per 10 onns. Il 2014 èn els ids a Dubai ed han là er acquirì novs students per ina scola internaziunala.

Pandemia ha mess pals en las rodas als plans

Ma la pandemia ha mess pals en las rodas als plans cun ils students da l'exteriur. Pervi da las restricziuns na pon ils students da l'exteriur per part betg vegnir en Svizra. Co i duai concret ir vinavant n'è actualmain betg anc cler. Envers RTR n'ha nagin vulì prender posiziun, betg il president Jon Peer, betg Gerhard Pfister ed er betg il president da vischnanca Christian Fanzun.

Tge che Fanzun ha dentant tradì è ch'i duai dar ina nova strategia. Plinavant duai er il tema «persunal» survegnir ina prioritad ed ins veglia infurmar proximamain. Er davart la nova strategia vulan ins infurmar anc il favrer.