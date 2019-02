Il president da la societad «Pro halla da glatsch Engiadin’Ota», Gian Reto Staub, ha resumà ils pass ch’els han fatg fin uss per vegnir al punct dad oz. En tut haja la societad gia investì bun 8’000 francs. Il resultat da votaziun a l’urna saja da valitar sco grond success, malgrà il NA dal Comune di Bregaglia.

La tschertga dal lieu

Il proxim pass haja uss da far la Conferenza da presidents da la Regiun Malögia, uschia il tenor en il plenum da la discussiun da podium organisada da la PLD a San Murezzan. La cumissiun da planisaziun haja sesida quest’emna uschia ch’ins possia cuntinuar cun l’evaluaziun d’in lieu potenzial per ina halla da glatsch en Engiadin’Ota. Concret discurran ins anc da trais lieus: San Murezzan, Schlarigna e Samedan.

Pers gia 30 onns

Sco quai ch'il commember da suprastanza da la societad «Pro halla da glatsch», Andry Niggli ha intunà, hajan ins spetgà onns ed onns che San Murezzan fetschia insatge areguard ina halla e pers temp custaivel. Dentant n’è la realisaziun da quella betg be la lezia da la pli gronda vischnanca en la Regiun. Che tut l’Engiadin’Ota e la Bergiaglia hajan da star davos il project, be uschia funcziuneschia er.

Ina duess far l’emprim pass

Ideal fiss sche ina da las 12 vischnancas faschess l’emprim pass e surprendess l’iniziativa da realisar ina halla. Uschia pudess ins spargnar bler temp. L’unic president communal preschent en il plenum, Christian Meuli da Segl è perquai vegnì intimà d’encuraschar ses collegas.

Solidaritad è dumandada

En in proxim pass han las vischnancas dad approvar in import da radund 300’000 francs per la planisaziun. Cun in Gea da mintga lieu fetschian ins uss simplamain quint, uschia Gian Reto Staub. El quinta cun var 24 mais fin ch’il credit per ina nova halla da glatsch vegn avant il pievel, sperond ch’i dettia tut tenor er ina varianta pli svelta.

RR actualitad 12:00