Sco emprima scola en il Grischun ha il Lyceum Alpinum Zuoz fatg diever da tests da corona sperts. Sco il rectur da la scola, Christoph Wittmer ha confermà ad RTR, saja glindesdi stada l'emprima retscha da tests suenter las vacanzas d'atun. Dus giuvenils ed in magisters èn vegnids testads positiv e vegnids isolads. Quellas persunas hajan anc stuì far in test da conferma.

Tenor il rectur dal Lyceum Alpinum Zuoz veglian els impedir per tut pretsch ch'i dettia anc ina giada instrucziun a distanza.

Nus avain vesì en Engiadin'Ota, che scolas ston serrar e quai na vul nossa cuminanza betg.

Gist uss, cura che las cifras da corona creschan vinavant, sajan ils tests sperts ina ulteriura segiranza. Ils tests sajan facultativs, tut las scolaras e scolars hajan dentant laschà far in.

Spert e pli bunmartgà

Ils tests sperts al Lyceum Alpinum èn in project da pilot tenor cunvegnientscha cun la media chantunala. L'avantatg dals tests saja, ch'els èn bunmartgads. Set francs paja la scola per mintga test. En tut ha la scola passa 300 scolaras, scolars e collavuraturs. Vinavant na stoppian ils scolars betg spetgar passa 24 uras, dentant mo var 20 minutas sin il resultat.

En Svizra n'èn ils tests sperts anc betg permiss. Quai conferma er Marina Jamnicki. Cumprar e nizzegiar els saja dentant tuttina pussibel. Il test a la scola a Zuoz saja vinavant dentant ina buna pussaivladad per mirar, quant bun ch'ils tests sperts èn. Tar mintga cas positiv dettia er anc in test sco controlla.

