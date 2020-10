Pudair far in test da corona e survegnir il resultat aifer 20 minutas quai pudess bainbaud er daventar realitad en Svizra. Ils proxims dis duain tals tests svelts che funcziunan cun antigens vegnir renconuschids.

Segirezza sulettamain ils emprims 4 dis

Tenor il stan da savida actual mussan tals tests svelts ils emprims quatter dis in resultat fidabel, silsuenter na funcziunan quels betg uschè bain. Quai haja da far cun il process chemic dal test, sco la media chantunala ha declerà. In test svelt dovria numnadamain bler material dal virus per mussar in cler resultat. Ed en il decurs da l'infecziun cumbattia il corp il virus uschia che adina pli pauc material da quel saja denturn.

Basa legala manca anc

Oz sajan ils tests betg anc permess en Svizra, la basa legala qua tiers manchia anc. Quai ha la media chantunala dal Grischun, Marina Jamnicki, ditg envers RTR. Davos las culissas giria il mument dentant fitg bler areguard tests svelts.

I gira propi bler areguard tests svelts cun antigens. Il mument manca anc la basa legala per quels tests, ma quella vegn ils proxims dis.

Co u nua ch'ils tests svelts vegnan duvrads è anc avert. I duaja però valair en l'entira Svizra las medemas reglas, il mument haja l'Uffizi federal da sanadad la direcziun en chaussa.

En general è Marina Jamnicki da l'avis ch'ins possia cunzunt duvrar tests svelts per persunas ospitalisadas cun ferms sintoms. En tals cas saja quai impurtant da savair sch'ina pazienta è infectada cun Covid-19 u sche quella ha in'autra malsogna. Auter guardia quai or tar persunas che n'han nagins sintoms e sajan sulet malsegiras. Quellas ston tenor ses avis vinavant far il test normal ed uschia avair pazienza in di fin ch'il resultat arriva.