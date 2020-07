Radund 70 scolaras e scolars cumenzan l'avust 2020 la scola a l'Institut Otalpin a Ftan – quai n'è pero betg il dumber giavischà. Oravant tut cun scolaras e scolars da la China avess ins spetgà, ma quels stattan ussa a chasa causa il coronavirus.

Augmentar l'emprest sin 5 milliuns francs

Per surmuntar la fora preves'ins ussa d’augmentar l'emprest da la vischnanca. Gia il 2015 aveva la vischnanca dà in emprest da trais milliuns francs, ussa duajan vegnir vitiers ulteriurs dus milliuns francs. La decisiun finala sto anc trair il suveran durant il proxim atun.

Senza ina scola media nagina glieud qualifitgada en la regiun, ina gronda perditga economica, damain taglias e finalmain giessan a perder bleras plazzas da lavur.

Per il president communal èsi ussa impurtant da preparar tut ils scleriments necessaris per pudair lura respunder a tut las dumondas criticas da la populaziun – la finamira è, per il president communal, da pudair mantegnair era en l'avegnir l’Institut Otalpin a Ftan.