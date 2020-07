L’Institut Otalpin a Ftan prevesa da dumandar a la vischnanca in auzament da l'emprest da fin qua 3 milliuns francs sin nov 5 milliuns a partir da l'onn 2022 – quai per proseguir cun la strategia d’acquisiziun.

La vischnanca da Scuol ha dà il 2016 in emprest da 3 milliuns francs a la scola media a Ftan. Quel emprest scada per l’entschatta dal 2021. Per tuttina pudair proseguir cun la strategia introducida dal directur Beat Sommer e sia dunna Ursula l'avust 2018, vul l'institut dumandar la vischnanca per in augment da l'emprest per 2 milliuns francs.

Il coronavirus ha destruì ils plans

A l’entschatta da quest onn eran las previsiuns bunas per la scola media a Ftan, ha declerà il directur Beat Sommer. Ma uss causa il coronavirus hajan bleras scolaras e blers scolars da l’Europa ed er da l’Asia decis da la finala betg vegnir en Svizra – vul dir a Ftan en l'Institut Otalpin.

Tuttina vul il directur proseguir cun la strategia d’acquirir scolars internaziunals e perquai fetschia da basegn da prolungar ed er auzar l'emprest. Cun ils daners supplementars duess però era vegnir adattà e renovà l’infrastructura da l'Institut Otalpin a Ftan.

Actualmain frequentan 75 scolars e scolaras la scola a l'institut. A partir dal onn da scola 2020/21 pudess quel dumber sa diminuir tenor il directur, Beat Sommer, per radund 10%.

La radunanza communala che tracta l’augment da l'emprest è previsa en il decurs da l'atun che vegn.

