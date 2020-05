San Murezzan e la Swisscom èn sa cunvegnids da construir ina rait da fibra da vaider per la vischnanca. Els han suttascrit ina decleranza d'intenziun. Ils dus partenaris vulan construir ina rait da fibra analog ad autras citads svizras grondas. Sper la Swisscom pon er auters purschiders naziunals ed internaziunals far diever da la rait ed uschia procurar per concurrenza, scriva Swisscom. Fin la fin dal 2025 duai dar per bunamain l’entir territori access a la rait.

Il suveran da San Murezzan sto dentant approvar il project. La votaziun per il credit d’investiziun ha probabel lieu l’atun 2020.