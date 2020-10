La vischnanca da Schlarigna augmenta sia participaziun vi dal Hotel Cresta Palace per 400'000 francs. La radunanza communala da glindesdi saira ha approvà il sustegn per l'hotel, ch'è tenor la vischnanca da gronda impurtanza economica e turistica per Schlarigna.

L'hotel amez il vitg dovra ina sanaziun pli gronda ed aveva perquai decis d'augmentar il chapital d'aczias per maximalmain 7,2 milliuns francs. Ils dus acziunaris principals, avevan gia sincerà da sa participar cun contribuziuns pli grondas vi da l'augment da las aczias.