En Engiadina ha cuccà per l’emprima giada l'onn 2017 ina ludra en la camera dal guardiaselvaschina Thomas Wehrli. Geneticamain èn confirmadas enfin oz trais ludras en Engiadina, dus mastgels ed ina femna. Viver, vivan però dal segir in pèr dapli tranter Scuol e Malögia. Perquai ch’igl è quasi impussibel da vesair ellas, vegn fatg il monitoring entras traplas fotograficas e provas da DNA. Il monitoring vegn fatg en l’entir chantun Grischun.

Maletg 1 / 5 Legenda: La populaziun da la ludra en Engiadina è quella che viva il pli aut en Europa. Uffizi da chatscha e pestga GR Maletg 2 / 5 Legenda: L'emprima fotografia da la ludra en Engiadina dal 2017 Uffizi da chatscha e pestga GR Maletg 3 / 5 Legenda: La ludra viva era en Engiadina bain Uffizi da chatscha e pestga GR Maletg 4 / 5 Legenda: Cun provas dad ADN san els identifitgar l'animal RTR/U. Morell Maletg 5 / 5 Legenda: Excrements buglids ora RTR/U. Morell

In tip clandestin

La ludra tutga tar la famiglia da las fiergnas. In mastgel ha in revier da circa 40 km e controlla era pliras femnas. Il pli gugent viva la ludra en auas pli calmas ch'èn ritgas da peschs. Ina ludra masculina po esser enfin 1,30 m gronda ed enfin 12 kilos greva. Ella daventa activa sin il far notg e dorma durant il di. La ludra engiadinaisa ha gì gia duas giadas pitschens – quels pitschens han però da bandunar lur mamma ed il territori suenter 12 mais. Nua che quels pitschens èn rivads, na sa nagin precis.

La communicaziun cun auters animals capita sur ils excrements. Il pli gugent marchescha la ludra ses territori sut punts – là restan ils excrements il pli ditg. Mintg’animal che passa là, po s'infurmar cun savurar vi dals excrements.

Surpopulaziun è betg pussaivla

La tema, ch'i dettia memia bleras ludras en ina val sco l’Engiadina n'è betg giustifitgada. Perquai, che ludras dovran lur agen revier, na sa cumportan ellas betg cun ils members da la medema spezia, auter che durant il temp da chalur u las generaziuns giuvnas.

