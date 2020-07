La radunanza communala da La Punt Chamues-ch ha approvà la midada da la planisaziun locala dal territori previs per il project InnHub. Cun 93 cunter 17 vuschs è il resultat stà cler.

Cuntravent

Las discussiuns fin tar la votaziun finala èn però stadas lungas. Ils votants da La Punt han stuì vuschar pliras giadas per diversas dumondas ch’èn vegnidas fatgas d’adversaris dal center d'innovaziun InnHub. Tranter auter èn vegnidas fatgas dumondas da metter enavos il project u er da spustar la tractanda. Vinavant han ins fatg la dumonda per pudair preschentar in nov project. Motiv per in cuntraproject saja oravant tut l’architectura prevesida per l’InnHub. Il design fatg da l’architect Norman Foster na correspundia betg al stil Engiadinais. Tut quellas dumondas fatgas en sala èn però vegnidas sbittadas cun gronda maioritad.

Votaziun decisiva

Per il project dal center d’innovaziun InnHub è questa votaziun stada la votaziun decisiva. Tar in Na fiss il project numnadamain stà mort. Pli che cuntent è pia Jon Erni, in dals investiders dal project da 40 milliuns francs.

En in proxim pass duai il cussegl communal decider davart la midada dal plan da quartier. Silsuenter po vegnir inoltrada la dumonda da construcziun.

Center d’innovaziun InnHub Textbox aufklappen Textbox zuklappen Dapi il 2017 lavura ina gruppa d’iniziants enturn MiaEngiadina ensemen cun la vischnanca da La Punt vi da l’idea per in center da lavur e scuntrada. La finamira dal center d’innovaziun è da reunir persunas innovativas da tut il mund en l’Engiadina per furmar novas ideas. Uschia èn planisadas pliras localitads da seminari, ma er butias indigenas e restaurants. Total duai il project da l’architect da star Lord Norman Foster vegnir a custar 40 milliuns francs.

Ulteriuras decisiuns

La radunanza communala da La Punt ha decidì da cumprar ina nova maschina d’elavurar il glatsch per radund 140’000 francs. Per motivs da temp han ins percunter decidì da tractar il rendaquint 2019 pir en la proxima radunanza communala ch’è prevesida ils 20 d’avust.