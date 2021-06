Per las pilotas e pilots d’helicopters in desaster

Licenza per sgular be fin 60

Sgular persunas e material sto funcziunar cumbinadamain, uschè il pledader da la Swiss Helicopter Association, Christian Gartmann.

Per las firmas èsi grev pussaivel d'organisar per exempel per ils lavurers dad ina fabrica si aut sin las muntognas u per ils lavurers e lavureras da guaud ina giada in sgol cun las persunas e lura midar il pilot per far las ulteriuras lavurs cun il material u cun la laina.

Sgols per transportar tonnas da betun u in agregat sin ina chasa amez la vischnanca, ma er acziuns da salvament cumplexas fissan er cun las regulaziuns europeicas admessas vinavant per tut ils pilots. Quai èn però tut sgols che dovran gronda experientscha e n’èn betg main privlus.

La scolaziun da pilotas e pilots è periclitada

Ina scolaziun per daventar pilota u pilot custa enorm bler. Vitiers vegn ch'ina principianta u in principiant sto absolver bleras uras enfin ch’ella u el dastga finalmain surpigliar responsabladad e sgular era commerzialmain. Cun stritgar ils davos 5 onns da la carriera sa diminuescha l’interess tar las giuvnas e giuvens per daventar pilota e pilot.