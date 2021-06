Fin cura duai ina pilota u in pilot sgular? Ina moziun en il parlament vul auzar la limita da vegliadetgna da 60 sin 65 onns. L'Uffizi federal d'aviatica civila è sceptic envers ina soluziun Svizra.

Lex Svizra per pilotas e pilots?

La Svizra fa quai en collavuraziun cun l'Agentura europeica per la segirezza da sgular (EASA) e quella sa basa sin il dretg da traffic aviatic internaziunal.

Là èsi prescrit che pilotas e pilots na pon betg pli sgular cun persunas, suenter ch'els han accumplì il 60avel anniversari. Sgols da rauba èn percunter anc lubids. Fin uss ha la EASA fatg per la Svizra in’excepziun da 2 onns, dentant na vegn quella betg pli prolungada davent da l'onn che vegn. Perquai vulan diversas parlamentarias e parlamentaris ina soluziun svizra che lubescha a pilotas e pilots da sgular enfin la vegliadetgna da 65 onns.

In schlet mument per far excepziuns

Christian Schubert, pledader da medias da l'Uffizi federal d'aviatica civila (BAZL) di, ch'i saja uss il fauss mument per far in’excepziun svizra. Factic na dettia quai era betg motivs per in’excepziun, di Schubert. La Svizra haja profità da la collavuraziun – oravant tut las interpresas da sgular hajan pudì trair avantatgs ord la cunvegna ch'è en vigur dapi il 2012.

Tiers vegnia che l'emna passada haja il Cussegl federal mess ad acta la cunvegna da basa cun l‘Uniun europeica – la relaziun Svizra-UE è tendida e perquai pudess ina lex Svizra dar signals fallads envers l’Uniun Europeica, respectiv dar fauss signals da la politica da l’exteriur.

Ma tuttina, il BAZL è da l'avis che la limita da vegliadetgna d'ina pilota u d'in pilot stoppia vegnir giuditgada individualmain tenor sanadad. Quella discussiun saja per il mument era actuala pro l'EASA. Uschia di Schubert, saja meglier da spetgar ch'i vegnia chattà ina soluziun sin nivel european avant che far leschas individualas. Il BAZL haja inizià la discussiun en l’EASA.

12 pertutgadas e pertutgads

Era sche las discussiuns sin nivel european n'èn anc betg finidas ed independent da quai, sch’il parlament decida ina soluziun svizra, datti ils permiss excepziunals.

En tut la Svizra èn uschia 12 persunas pertutgadas da la limita da vegliadetgna. Da quellas han quatter in permiss excepziunal e pon uschia sgular vinavant. Tenor Christian Schubert è quai la lezia da las interpresas aviaticas dad esser preparadas e sclerir la situaziun cun las pilotas ed ils pilots.

En sasez avess ins stuì esser preparà, cunquai che la lescha è uss gia in temp en vigur. Perquai vul ins en avegnir era sensibilisar pli fitg las interpresas per sclerir la tematica, per ch'i na dettia betg conflicts suenter il 60avel da las pilotas ed ils pilots. Oravant tut duain vegnir evitadas desditgas curt avant la pensiun.

