Segl di Na ad in sutpassadi per la loipa

La vischnanca da Segl ha ditg Na ad in sutpassadi per la loipa tar il puresser Coretti. Cun 74% da las vuschs ha il suveran renvià il credit spezial dad 1,6 milliuns francs. Quai munta ch'ils passlungists ston vinavant trair or ils skis per traversar la via.

Gea a tut las autras fatschentas

A la votaziun a l’urna ha la vischnanca da Segl approvà tut las autras fatschentas. Tranter auter il preventiv per l’onn che vegn. Quel prevesa ina perdita da bun 570'000 francs. La revisiun parziala da la lescha da polizia, revisiun parziala da la lescha da taglia, supplement dretg da construcziun Furnaria Grond SA sco era cunvegnientscha lavur da giuvenils.

La participaziun a l'urna era tranter tranter 61,6% fin 65,9%.