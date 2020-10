Ils placats oranschs pendan vi da las portas da las ustarias e per part era endadens. Dapertut datti meds da dischinfectar e per tegnair en la distanza datti en mintga ustaria atgnas soluziuns. Cler è per tut ils ustiers dumandads, ch'il pass tar la mascra è in pitschen, congualà cun las mesiras ch'existivan gia.

Ils concepts da segirezza valan vinavant, nov è simplamain la mascra. E vi da quella ans stuain ussa oramai sa disar.

I saja natiralmain pli pauc persunal da servir cun mascra, era quai din ils ustiers. Ma sche quai gidia d'evitar mesiras anc pli rigurusas, na dettia quai nagut auter che da sa tegnair londervi.

Legenda: Primo Semadeni, ustier Da Primo a Bever ed en il restaurant Alp Grüm. MAD, Primo Semadeni

Naginas discussiuns

L'emprima fin d'emna cun mascra saja stada ina cun paucas discussiuns. Dentant cun intginas annullaziuns da reservaziuns.

Ad intgins giasts avain stuì declerar ch'i valia uss in obligatori da purtar mascra. Discussiuns n'hai dentant betg dà.

Andri Meyer fa quint ch'i dovra duas emnas fin che l'acceptanza per questa mesira è dada. Fin lura dettia quai segir da quels che na giajan betg en l'ustaria.

Legenda: Andri Meyer, substitut dal mainagestiun da la Plan-B-Kitchen davant il Pier 34 a San Murezzan. RTR, Riccarda Müller

Il mument da l'introducziun

Entaifer las proximas emnas va a fin la stagiun da stad, per bleras ustarias en l'Engiadin'Ota, i cumenza la stagiun morta. Vul dir, bleras ustarias serran lur portas enfin il cumenzament da december.

Nus testain uss quai cun la mascra dus dis e giain lura en nossas vacanzas. E guardain lura il december co la situaziun è.

Il mument da l'introducziun è damai per ils ustiers da l'Engiadin'Ota in bun. En blers chantuns van las vacanzas d'atun a fin ed i cumenza in temp pli quiet.