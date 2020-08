In pitschen siemi vegn realitad per la studenta da musica Cinzia Regensburger. Ella ha finalmain cuntanschì quai ch’ella vuleva adina puspè far – organisar sezza in musical da l’entschatta ennà.

La gronda part da las musicantas e dals musicants èn amis ed indigens, e per part era collegas da musica. Ensemen cun amis e cun la famiglia ha ella organisà la tribuna, la tecnica, scrit sezza tocs da musica, ma era arranschà musica burlesca adattada a la furmaziun da musica.

Jau fiss ina giada uschè gugent part dad in musical!

Ussa èsi uschè lunsch, cun blera iniziativa ed engaschament e surtut cun bler agid da tut las varts vegn il musical burlesc preschentà. Durant 10 dis han tuttas e tuts exercità ed improvisà – e dals 20 fin ils 22 d'avust 2020 han lieu las preschentaziuns a Plaz Scuol Sot.