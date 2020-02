Sin la nova ch’i na dat nagin Chalandamarz en Engiadina e la Val Müstair quest onn, reageschan ils abitants tut different. Entant ch’ils ins mussan chapientscha per la decisiun da las vischnancas, n'enclegian auters betg il motiv da stritgar il cortegi ed il bal. Lur frustraziun pon ins adina puspè leger en commentaris, surtut en las medias socialas.

Dischillusiun tar ils pitschens

Che la festa da Chalandamarz n’ha betg lieu quest onn, n'è per ils scolars strusch da chapir. Surtut ils uffants pli giuvens, che han trenà e preparà l’ultim temp lur producziuns per mussar al bal da Chalandamarz. Ed er tut las preparativas en vista al di impurtant, sajan uss stadas per nagut, uschia ils resuns dals uffants suenter la nova.

Legenda: Tut fiss stà pront - ma il Chalandamarz en Engiadina è annullà RTR, Ulrica Morell

Frustraziun tar ils gronds

Fitg emoziunala è la reacziun dals scolars da l’ultim onn da scola. Per els fiss stà quest onn IL grond di da festa, nua ch’els avessan finalmain pudì esser ils emprims, ils patruns da la festa da Chalandamarz. In mument ch’ils blers han bramà durant nov onns da scola.

Examinà vegnia entant, uschia las infurmaziuns betg liantas, ch’ins examinescha tranter auter da prender suenter almain il ballin da Chalandamarz pli tard.

Ord Chalandamarz daventa Chaland'avrigl Il Chalandamarz da Silvaplauna vegn spustà per in mais. Sco la vischnanca ha communitgà, ha lieu per l'emprima giada il cortegi da Chaland'avrigl il prim d'avrigl ed il bal da Chalandamarz è ils dus d'avrigl.

Vacanzas da Chalandamarz

Cun quai ch’il Chalandamarz n’ha betg lieu quest onn en Engiadina, cumenzan las vacanzas da scola gia il venderdi saira. Per decider sche quellas vegnissan tut tenor perfin prolungadas ord motivs da precauziun, èsi uss anc memia baud.

