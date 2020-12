La pandemia da corona ed ina brev en las medias socialas han manà a la decisiun da far il spustament.

Il venderdi passà ha la regenza dal Grischun communitgà novas mesiras per franar la derasaziun dal coronavirus. Curt suenter è er ina brev cursada tras las medias socialas. En quella han divers abitants pretendì da la vischnanca da Scuol da spustar la radunanza communala dals 14 da december ubain far ina votaziun a l'urna – quai pervi da la situaziun actuala.

La suprastanza communala ha uss reagì e decis da spustar la radunanza sin schaner 2021. Per pudair vinavant esser cumpetent d’agir duaja tut tenor avair lieu ina votaziun a l’urna per laschar consentir il preventiv cun las tractandas necessarias. Ils ulteriurs projects duajan lura vegnir davant il suveran, cur che la situaziun da la pandemia lascha puspè tiers ina radunanza. Per il president communal èsi impurtant che la populaziun vegn infurmada e dastga er prender posiziun tar projects previs da la vischnanca.

Uss vegn infurmada la populaziun sur dal spustament e la data per la radunanza dal schaner suonda pli tard.