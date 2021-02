Lavur senza fin per rumiders da naiv

Quest enviern lavura la dunna Holla fitg. Entant ch’ils fans giaudan las navaglias èsi per ils lavurers communals plaunet avunda.

Marina Hosang lavura dapi l’atun passà tar la vischnanca da Samedan sco lavuranta communala. Fin uss pudess ins dir che la pala tutga tar l’instrument principal ch’ella dovra per sia lavur. Dapi lung temp naiva quai numnadamain adina puspè ed ella e ses cumpogns han pia da rumir naiv da la damaun enfin la saira. Mintgatant saja la blera naiv perquai in pau frustrant.

Jau spalesch ina passarella e cura che jau sun giusum pudess jau schon puspè cumenzar sisum. Quai è mintgatant in zic in frust.

Indigens apprezieschan la lavur

I dettia però er bels muments. Tenor Marina Hosang dettia numnadamain adina puspè in bun feedback dals indigens ed els stiman la lavur da las lavurantas ed ils lavurers communals. Er sche quest enviern è in enviern cun fitg blera naiv ed els han da rumir prest mintga di naiv, na vegniss quai per Marina Hosang betg en dumonda da midar il job. Ella haja savì, tge che la spetgia ed ella sa, che la stad ed il sulegl vegnan a turnar pli baud u pli tard.