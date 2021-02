Dis da blera naiv ed uschia era per part chaos sin via, quai è rutina per Carmelia Arias Linares che lavur sco disponenta d’autos da posta a Glion. Situaziuns sco durant il mais passà, nua che gest duas giadas pliras vias vegnan serradas pervi da privel da lavinas e fitg blera naiv, n’èn dentant tuttina betg vegnidas avant uschè savens ils ultims onns. Uschia na po la dunna cun ragischs a Surrein e Medel betg sa regurdar d’in tal eveniment dapi il 1999. Il pli impurtant saja adina da mantegnair la survista e restar calma, era en ina situaziun da stress, di Carmelia Arias Linares cun in surrir.

Dis normals èn la regla

En tut ha la dunna che ha fatg gia l’emprendissadi tar la posta da mirar che tut las 60 manischunzas e manischunz han in plan da lavur che va si. Uschia saja da resguardar temps da ruaus ed uras da lavur confurm a las leschas federalas. Quai saja da dis normals gia ina sfida, ma da dis da malaura vegnia quai anc pli cumplitgà. Ma da principi saja il pli impurtant da pudair improvisar e da restar flexibel, tant da relaziuns usitadas sco spezialas di Carmelia Arias Linares. E bel saja mintgamai cura che tut las passagieras ed ils passagiers sajan punctuals al lieu e lura sajan tuts cuntents, tant las manischunzas ed ils manischunz, sco era la disponenta. Pertge il tact en il traffic public saja fitg stretg e quai saja l’attracziun per las passagieras ma da l’autra vart la sfida per las disponentas, di la dunna che abitescha a Glion cun ses um oriund dal Mexico.

Glion in center dal traffic public

Davent da Glion van gest 11 lingias d’autos da posta. Sco in filien cun 11 chommas van las lingias da Glion en direcziun da Falera/Flem, Ladir, Siat, Pigniu, Andiast Sursaissa, Vrin. Luven Val S. Pieder, Riein e Versomi. Il punct culminant dal di è mintgamai las 15:35 cun 11 autos da posta partan il medem mument davent dal plaz posta a Glion. Il manaschi d’autos da posta cumenza durant l’emna a las 05:01 cura che l’emprim auto parta en direcziun da Cuira e finescha cun l’ultim curs che arriva da l’ina da la notg giu da Mustér. En tut charreschan las 11 lingias davent da Glion circa 3’300 kilometers a di, ina distanza pli lunsch che Glion Moscau mintgadi.