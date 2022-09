Milli francs il mais: Be tant pon 40% da las abitantas ed ils abitants a San Murezzan en sasez sa prestar per in'abitaziun. Quai mussa in studi ch’ha analisà la situaziun d’abitaziuns en la vischnanca.

Tenor il studi hajan passa 40% dals abitants a disposiziun pli pauc che 40'000 francs ad onn, scriva la Posta Ladina. Vul dir che mintga mais stattan a disposiziun be enturn 3'300 francs e sch'ins resguarda la regla ch'ins duess be duvrar in terz da la paja per fittar in'abitaziun, lura èn quai 1'000 francs – quasi betg pussaivel considerond ils auts tschains-chasa a San Murezzan.

Quai decleria, daco che savens omadus partenaris en in perchasa lavurian, ha ditg il suprastant communal Reto Matossi a la gasetta. La vischnanca vul uss accelerar che las parcellas Salet e Du Lac, ch'èn en possess da la vischnanca, vegnan surbajegiadas. Plinavant vul la vischnanca era fundar ina cumissiun «spazi d'abitar».

Il studi di era che la vischnanca saja avisada sin privats che mettian en il center il bainstar public enstagl da las renditas. Er ina zona da planisaziun ha la vischnanca discutà. Da quella vul la vischnanca dentant desister, ha declerà Matossi. Ina tala zona na stgaffeschia nagin nov spazi d'abitar.