Parc da sugas Engiadina - Stadi da plantas n’era betg motiv per donn a Sur En

Auter che quai che singulas vuschs pretendan, saja il stadi da las plantas en il guaud a Sur En stà tut en urden. Quai conferman plirs perits. Uschia per exempel la vischnanca da Scuol sco er Christian Bolliger. El maina in biro da planisaziun tranter auter per parcs da sugas.