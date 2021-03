cuntegn

Per tests da massa en scola - Ils geniturs da Zernez rimnan suttascripziuns

A Zernez rimnan ils geniturs entant suttascripziuns per animar il Cussegl da scola da tuttina far tests da massa en scola. Il Cussegl da scola aveva numnadamain decis da betg far part da la strategia dal chantun cun ils tests regulars facultativs.