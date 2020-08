Pestga cun mustga – dapli che be in sport

Pestgar attentiv e sa fatschentar a moda intensiva cun la natira, quai be ina da pliras particularitads da la pestga cun mustga ed a partir da quest onn, anc la suletta furma da pestga tar il traject tranter Panas-ch e Raschvella. Ensemen cun la Scola auta spezialisada dal Grischun, L'Uffizi da chatscha e pestga e l'organisaziun da turissem regiunala ha l’uniun da mustgers Engiadina Bassa realisà numnadamain l’emprim tschancun en Grischun nua ch’i po exclusivamain be pli vegnir pestgà cun mustga.

Quai cun las finamiras da promover per l’ina ina pestga durabla e persistenta e per l’autra d’attrair mustgers en Engiadina Bassa e daventar uschia in nov hotspot per la pestga da mustga en Svizra.

Sche quai è gartegià – a chaschun da l'emprim di d'aventuras per la pestga cun mustga han ins fatg in'emprima bilantscha dal project da pilot.