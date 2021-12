Ina gruppa da lavur aveva elavurà en tschintg sesidas e lavuratoris la charta. Ils 8 d’october 2021 ha la «Conferenza plazza aviatica regiunala» lura deliberà quest sboz, per maun d’ina exposiziun da cooperaziun. 14 persunas ed organisaziuns han inoltrà lur objecziuns, giavischs e remartgas.

La gronda part da las propostas inoltradas avain nus gia resguardà – u ch’ellas na tutgan betg en la charta e vegnan regladas tras auters instruments da controlla.

La conferenza ha tractà mintga singul punct da la charta anc ina giada, e fatg a maun da las objecziuns paucas adattaziuns dal document. Quai surtut areguard la persistenza e per far cler che la plazza aviatica tutga a la regiun, uschia Michael Pfäffli, il president da la conferenza.

Memia grond e memia pauc persistent

Davart da las organisaziuns per la protecziun per l’ambient hai dà trais puncts principals da critica . Hansjörg Hosch, president dal Forum Engiadina e portavusch da las organisaziuns, n’è betg surprais che lur objecziuns n’èn betg vegnidas resguardadas.

Surtut l’admoniziun da betg pussibilitar ina privatisaziun da la plazza aviatica a Samedan n’è betg vegnida resguardada.

La charta approvada vala sco instrument directiv per la plazza aviatica regiunala d’Engiadin’Ota. Per quella èn prevesidas investiziuns dad 88 milliuns francs ils proxims onns. Il suveran aveva deliberà il 2017 in credit da 22 milliuns francs. La gronda part da las investiziuns pudess vegnir tenor la charta er d'investiders privats.