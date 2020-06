Il Forum Engiadina, la Fundaziun per la protecziun da la cuntrada, il WWF e la Pro Natura han lantschà il favrer passà ina petiziun per evitar ch’i vegnia construì ina saiv enturn la plazza aviatica a Samedan. Planisà la construcziun d’ina saiv da 3 kilometers lunghezza e 3 meters autezza ha la INFRA per motivs da segirezza.

Quai na laschan ils petiziunaris però valair sco motiv decisiv. Dals ultims 70 onns na saja numnadamain betg enconuschent in accident cun selvaschina u peduns. En pli interrumpa ina saiv tenor la petiziun la vista sur la planira da la plazza aviatica.

Cler resultat

Il success da la petiziun lantschada saja remartgabel, ha ditg l'iniziant da la petiziun e president dal Forum Engiadina, Hansjörg Hosch. Total èn vegnidas ensemen 2'067 suttascripziuns. 991 suttascripziuns dad indigens, 289 da segund-indigens e 787 persunas han suttascrit sin via electronica.

Hansjörg Hosch ha grond plaschair da pudair surdar ina petiziun cun ina uschè clera manifestaziun d’opiniun a la Regiun Malögia. Quella n'è dentant betg obliada da tractar la petiziun.