Tar tut ils projects e las dumondas da credit che stattan en il rom dal preventiv, na datti nagins problems. Qua ha il suveran dà il consentiment. Problems chaschunan projects che custan dapli che previs en il preventiv u dumondas per credits da finanziaziun a curta vista.

L’Institut Otalpin sco exempel

Per cumenzar cun la stagiun da scola a Ftan ha l'Institut Otalpin dumandà la vischnanca da Scuol per in emprest finanzial da dus milliuns francs. Previs era d’orientar la populaziun en ina radunanza e lura laschar decider il suveran a l’urna. Ma omaduas occurrenzas èn vegnidas desditgas.

Tenor infurmaziun dal president communal Christian Fanzun ston ins chattar ina soluziun a curta vista – co n’è anc betg discutà.

Etappaziun sco soluziun

Per projects a lunga vista datti la pussaivladad dad etappar il project. Il cussegl communal pudess consentir in credit en l’autezza da lur cumpetenzas e lura far pli tard la dumonda al suveran davart l'entir import, di il president communal da Zuoz Andrea Gilli.

Per projects pli pitschens pudess quai esser la soluziun, ma per projects e finanziaziuns urgentas che surpassan las cumpetenzas dal cussegl communal, ston ins chattar soluziuns legalas e pragmaticas.