En la vischnanca da Tujetsch datti quest onn elecziuns. Quellas ston dentant vegnir manadas atras svelt, pertge la perioda d’uffizi cumenza il fanadur e fin lura na va quai betg pli uschè ditg. Il president partent Beat Röschlin è dentant optimistic che l’emprim scrutini possia vegnir manà atras il zercladur.

Sch'i vegniss tar in segund scrutini, alura stuess quel vegnir manà atras il fanadur. Uschia ch’il temp d’uffizi stuess vegnir prolungà, almain per quel temp, di Beat Röschlin. Ina tala prolungaziun dal temp d'uffizi possia dentant sulet la regenza conceder, ha ditg sin dumonda da RTR Thomas Kollegger da l'uffizi da vischnancas.

Il presidi communal basegna il sustegn da la populaziun

Per el saja impurtant ch’il nov president communal vegnia elegì en l’emprim scrutini. Quai mussass ch’il sustegn en la populaziun saja avant maun e quel dovria il president da vischnanca, quai possia el dir ord atgna experientscha. Ils dus candidats per il presidi communal Martin Cavegn e Silvio Schmid stattan vinavant a disposiziun per il presidi. Sco els han ditg sin dumonda saja bun, sche quai dettia in termin ma tut il rest na midia nagut.

Furmar l'opiniun politica è impurtant

Il pli impurtant saja che tuts vegnian da furmar l’opiniun politica e quella vegnia furmada en ils discurs ed era tar occurrenzas publicas. Quellas na possian deplorablamain betg vegnir manadas atras il mument e quai saja donn, pertge quellas sajan fitg impurtantas e necessarias, di Beat Röschlin. Pertge la populaziun saja fitg interessada vi da la politica communala e quai saja in fatg che valia da promover e respectar.