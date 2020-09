Las restanzas da betun sajan arrivadas en l'aua da l'En tar in plazzal al stgalim da fermada, uschia Roman Rüegg, pledader da la Polizia chantunala. Il betun haja lura sco brischà ils fegliets da las brantschas dals peschs. Pervi da quai n'han plirs tschient peschs betg pli pudì respirar ed èn morts. Il tschancun da l'En pertutgà è var tschintg kilometers lung.

Sbagl da la firma da bajegiar

La firma da bajegiar che la polizia na numna betg cun num haja lavurà inexact e perquai saja il betun durant las lavurs da betunar vegnì en l'aua. Tar l'uschenumnà «Grauwasser», aua cun restanzas da betun, saja impurtant, da schubregiar l'aua avant che puspè laschar enavos ella en il flum. Per il mument saja la procura publica vid far investigaziuns per guardar tgi che haja fatg il sbagl, tge consequenzas che quai ha e tgi che haja tut tenor da pajar in chasti.

La firma pertutgada na piglia anc nagina posiziun enfin che las investigaziuns cuzzan anc. Las Ovras electricas engiadina han entant rinforzà la surveglianza sin il plazzal.

«Perdita totala» dals peschs

Sco l'Uffizi da chatscha e pestga conferma, saja sin in tschancun da trais enfin tschintg kilometer quasi l'entira populaziun da peschs crappada. Quant che quai è en cifras ubain kilos, saja l'uffizi anc vid quintar or cun agid da calculaziuns or dals ultims onns. Renaturar la populaziun da peschs possia dentant cuzzar insaquants onns. Forsa che l'uffizi mettia er or novs pèschs per sustegnair la repopulaziun, dentant enfin che las investigaziuns cuzzian anc, na possia l'uffizi anc betg tradir detagls, di Marcel Michel da l'Uffizi da chatscha e pestga.